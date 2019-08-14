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РЖД разрешили россиянам не сдавать постельное белье в поездах проводникам

Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД по перевозкам пассажиров дальнего следования), передает «РИА Новости».

Поводом для комментария перевозчика стала появившаяся в Сети видеозапись, на которой пассажирка грубо ответила проводнику на просьбу собрать и сдать постельные принадлежности.

В ФПК сообщили, что сдавать постельное белье после поездки не нужно — его самостоятельно соберет проводник после прибытия на конечную станцию. Он также должен по просьбе пассажира застилать место, однако в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями, добавили в пресс-службе перевозчика.

Застилают место и на верхних полках в фирменных поездах перед отправлением с начальной станции. На нижних местах постель застилается, если вагон оборудован полками-трансформерами, сообщили в ФПК. Постелят место также во всех вагонах СВ и люкс.

Ранее в РЖД разъясняли, что пассажиры, купившие билеты на нижние полки, имеют право не пускать к себе пассажиров с верхних полок. Приоритетное право на пользование столиком также имеют пассажиры нижних мест. Это вытекает из правил перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Минтрансом: согласно документу, при покупке билета пассажир соглашается на определенное место в вагоне, проезд на котором третьих лиц запрещен. Решить противоречия между пассажирами верхних и нижних полок в компании предложили с помощью взаимоуважения и понимания.

Яндекс. Директ

Общество
В РЖД разъяснили право не пускать пассажиров с верхних полок на нижние

В конце июля в РЖД расширили список животных, допустимых к перевозке без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования. Раньше можно было перевезти собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов и черепах. Теперь в разрешенный список вошли мелкие грызуны и хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся.

Теги: РЖД, поезда, ФПК
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