РЖД расширила список разрешенных к перевозке без хозяев животных

Дочернее предприятие РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) расширило список животных, допустимых к перевозке без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования. Сообщение опубликовано на сайте РЖД.

Раньше к перевозке допускались собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики и черепахи. Теперь в этот список дополнительно включены мелкие грызуны и хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся.

Также изменились требования к перевозке животных. Теперь кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки или контейнера. Клетки, в свою очередь, должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания самой клетки.

Количество заявлений на перевозку сократилось с четырех до двух, в кассе нужно будет заполнять только лицевую сторону заявления (сведения об отправителе и вид животного).

Услугу по перевозке животных в поезде без сопровождения владельцев ФПК начало предоставлять в июле прошлого года. По данным РЖД, за это время было оформлено более 4,6 тыс. билетов на такую перевозку.