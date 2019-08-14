В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о вине России в развале ДРСМД как ожидаемые. О своем отношении к заявлениям немецкого лидера он сообщил в интервью RT.

«Было бы странно услышать от госпожи Меркель какую-то другую оценку. Отсутствие поддержки позиции американцев в этой ситуации — явный выход за рамки атлантической солидарности и союзнических обязательств. Та конструкция выхода из договора РСМД, которая была предложена Соединенными Штатами, сегодня как аксиома принимается всеми их партнерами», — сказал сенатор. Он пояснил, что выражение другого мнения могло бы выглядеть признанием кардинальной неправоты Соединенных Штатов.

Позицию Ангелы Меркель Морозов сравнил с позицией «сержанта, который, стоя в строю, поглядывает на капитана». Канцлер Германии лишь исполняет пожелания США, заявил сенатор.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «абсолютно неконструктивным» заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия сама дала повод для срыва договора. Он заявил, что делать «подобные выводы» недостойно для большого политика, который работает не один десяток лет с российским руководством.

«Она прекрасно знает, что причиной расторжения договора было решение американской стороны, потому что американцы хотят размещать ракеты везде, и в Азии в том числе, а договор им мешал. Они нашли повод — нашу ракету 9М729, которая якобы не вписывается в рамки этого Договора РСМД. Все понимают, что это именно повод, потому что российская сторона пригласила США на просмотр этой ракеты, но никто из стран НАТО, включая представителей Германии, не пришел. Я думаю, это останется на совести американских политиков», — отметил сенатор.