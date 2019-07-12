На первом тестировании дистанционного голосования в Москве произошел сбой

Система дистанционного электронного голосования, которую планируется в качестве эксперимента применить в нескольких округах на выборах в Мосгордуму, при первом тестировании зависла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Запись в facebook пользователя Григорий Мельконьянц

Тестирование, как говорится на сайте ЦИК, проходило при участии студентов столичных вузов: они выбирали лучшего председателя студсовета. О сбое в сообщении ЦИК не упоминается.

При этом, по словам сопредседателя «Голоса», во время голосования система перестала работать: «Принтеры не печатают, статистика не обновляется, при том, что достоверно известно, что студенты голосуют». Он опубликовал фото экрана с подсчетом числа выданных бюллетеней и количества проголосовавших, на котором видно, что система не обновляла данные на протяжении не менее двух часов.