Суд в Швеции после просьбы Трампа не отправил рэпера A$AP Rocky в тюрьму

Шведский суд признал американского рэпера, выступающего под псевдонимом A$AP Rocky (Эйсап Роки, настоящее имя Раким Майерс), виновным в нападении на 19-летнего Мустафу Джафари, сообщает Reuters. В то же время суд счел возможным освободить рэпера от отбывания наказания в шведской тюрьме, сочтя недоказанным, что A$AP Rocky и двое его спутников нанесли пострадавшему удар стеклянной бутылкой.

«Суд счел, что нападение не было настолько серьезным, чтобы потребовалось вынести приговор о заключении [рэпера] в тюрьму», — заявил журналистам судья Пер Леннербрант.

По его словам, суд также учел, что у подсудимого в течение предыдущих пяти лет не было конфликтов с законом и то, что после драки, случившейся в Стокгольме 3 июля, A$AP Rocky почти месяц провел под стражей. Музыкант был выпущен на свободу после того, как о готовности поручиться за него заявил президент США Дональд Трамп.

Сам A$AP Rocky ранее заявлял, что он и его охранники лишь оборонялись. Прокуратура Швеции просила приговорить рэпера к шести месяцам лишения свободы, представитель обвинения заявил, что его ведомство пока не решило, будет ли обжаловать решение суда.