Трамп предложил лично поручиться за арестованного рэпера A$AP Rocky

Исполнитель был задержан в Швеции после выступления, его заподозрили в участии в драке

A$AP Rocky (Фото: Richard Shotwell / Invision / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности лично поручиться за арестованного в Швеции рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс). Американский лидер сообщил об этом на своей странице в Twitter, рассказывая об итогах телефонного разговора со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном.

«Провел очень хороший телефонный разговор с премьером Швеции Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином A$AP Rocky будут обращаться справедливо», — написал Трамп. «Точно так же я заверил его, что A$AP не скроется от правосудия, и предложил лично поручиться за него, чтобы его выпустили под залог или нашли другой альтернативный вариант», — добавил американский лидер.

Трамп также сообщил, что представители двух стран снова обсудят ситуацию вокруг ареста рэпера в ближайшие 48 часов.

A$AP Rocky был задержан 3 июля в Швеции, где принимал участие в хип-хоп фестивале Smash, по подозрению в нападении на человека. Спустя еще два дня шведский суд постановил поместить его под арест на две недели, пока ведется расследование инцидента, сообщает CBS News. Защита рэпера утверждает, что тот действовал в целях самообороны.

В мае 2018 года A$AP Rocky выпустил свой третий студийный альбом Testing, в марте этого года выступал с концертом в Москве. 10 июля он планировал выступить с новым концертом в российской столице, но в связи с его арестом выступление отменили.