Прокурор в Швеции потребовал дать рэперу A$AP Rocky шесть месяцев тюрьмы

Прокурор в Швеции попросил приговорить американского рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, к шести месяцам тюрьмы по обвинению в нападении. Об этом сообщает Reuters.

В ходе слушаний рэпер не признал вину и заявил, что действовал в целях самообороны, после того как нападению подвергся его телохранитель.

Майерса и еще двоих участников его гастрольной команды обвиняют в нанесении телесных повреждений. 3 июля музыкант быль задержан в Стокгольме, после того как в соцсетях распространили видео, на котором видно, как музыкант бьет по лицу прохожего. По словам самого рэпера, конфликт спровоцировали двое мужчин, которые шли за ним, а затем ударили его охранника.

20 июля президент США Дональд Трамп заявил, что лично готов поручиться за Майерса. В ходе телефонного разговора со шведским премьером Стефаном Лёвеном он заверил того, что рэпер не собирается скрываться от правосудия, и предложил выпустить его под залог.