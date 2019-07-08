Теплоход «Викинг Хельги» с 300 людьми на борту сел на мель у Рыбинска

Теплоход «Викинг Хельги» с 300 людьми на борту сел на мель у Рыбинска

На Рыбинском водохранилище в Ярославской области сел на мель четырехпалубный теплоход, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. По его словам, это произошло из-за отказа рулевой машины.

«Серьезных последствий в данный момент нет, в 16 часов сел на мель, в 16:30 уже сошел с мели. Отремонтировали рулевое устройства, которое вышло из строя, на этом все проблемы закончились. Угрозы экологии нет», — заявил Кравченко.

Глава пресс-службы МЧС по Ярославской области Михаил Зверев сообщил РБК, что речь идет о судне «Викинг Хельги». Пострадавших нет. Команда корабля перезапустила электронную систему управления, после чего судно прибыло в Рыбинск, добавил он.

По словам Зверева, на борту находились 192 туриста и еще 100 человек персонала.