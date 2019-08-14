Бурджанадзе оценила потери Грузии от конфликта с Россией в $700 млн

Бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что официальный Тбилиси более чем в десять раз занизил данные о финансовых потерях из-за оттока российских туристов из страны.

«$60 млн, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в $700 млн», — сказала она.

По ее словам, на это указывает несколько факторов. «В первую очередь, одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало исторический упадок лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару», — отметила Бурджанадзе.

12 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что туристический сектор страны, по данным за июль, потерял до $60 млн. При этом в июне, как отметил глава правительства, он, наоборот, вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.