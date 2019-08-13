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Протесты в Грузии ,  
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В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал «более чем точными» оценки потерь туристического сектора Грузии в размере до $60 млн. Об этом он сообщил РБК.

«Если брать в расчет, что июнь был в динамике по сравнению с прошлым годом, то цифра в 60 млн более чем точная. Кроме того, Грузия на это лето планировала достаточно высокие показатели по потоку туристов из России», — объяснил РБК Осауленко.

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По его словам, «важно понимать, что доля туристов из России — это 21% из общего турпотока из разных стран». «В этот раз по сути два пиковых месяца — июль и август — Грузия потеряла. В августе потери будут еще процентов на десять больше», — отметил Осауленко. По его оценкам, для общего бюджета Грузии «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом».

Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический сектор страны по данным за июль потерял до $60 млн. По его словам, в июне он вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин запретил с 8 июля осуществлять авиаперевозки пассажиров в Грузию и постановил вывезти российских туристов из этой страны. Затем Минтранс также запретил авиакомпаниям из Грузии летать в Россию. Причиной стали массовые протесты в Тбилиси, вызванные визитом депутата Госдумы Сергеем Гавриловым.

Глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили отмечал, что ущерб от запрета на полеты может достичь 2,5 млрд лари.

Теги: новости РБК, Грузия, Туризм
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