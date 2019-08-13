В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал «более чем точными» оценки потерь туристического сектора Грузии в размере до $60 млн. Об этом он сообщил РБК.

«Если брать в расчет, что июнь был в динамике по сравнению с прошлым годом, то цифра в 60 млн более чем точная. Кроме того, Грузия на это лето планировала достаточно высокие показатели по потоку туристов из России», — объяснил РБК Осауленко.

По его словам, «важно понимать, что доля туристов из России — это 21% из общего турпотока из разных стран». «В этот раз по сути два пиковых месяца — июль и август — Грузия потеряла. В августе потери будут еще процентов на десять больше», — отметил Осауленко. По его оценкам, для общего бюджета Грузии «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом».

Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический сектор страны по данным за июль потерял до $60 млн. По его словам, в июне он вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.