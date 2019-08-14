В Петербурге загорелся магазин автозапчастей

В Кировском районе Санкт-Петербурга загорелись торговый павильон и ангар, общая площадь пожара — 400 кв. м. Об этом говорится в сообщении городского ГУ МЧС России. По информации «Невских новостей», горит магазин автозапчастей.

Сообщение о возгорании строений по адресу: проспект Народного ополчения, 28, поступило в 13:52 мск. Спустя 12 минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 14:44 мск ранг пожара повысили до второго.

Пожарным удалось локализовать возгорание к 15:18 мск, ранг пожара понизили. На место происшествия для замера уровня загрязнения выехала лаборатория. Всего в тушении пожара задействовали 21 единицу техники и 85 человек.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.