На «Святой Руси» в Нижегородской области произошел пожар

Пожар произошел на трехпалубном теплоходе «Святая Русь» в затоне «Сибирский» в городском округе города Бор Нижегородской области. Об этом сообщается на странице ГУ МЧС России по региону в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, загоревшийся теплоход находился на ремонте. Он не эксплуатировался с 2018 года. В тушении пожара задействовали 21 человека и шесть единиц техники. Также к ликвидации пожара привлекли пожарный катер «Вьюн». Людей на теплоходе не было. В настоящее время выясняются обстоятельства и причина случившегося.

В аккаунте ведомства в YouTube опубликована видеозапись тушения пожара.

Видео: ГУ МЧС России Нижегородская область

В июле на Рыбинском водохранилище в Ярославской области из-за отказа рулевой машины сел на мель четырехпалубный теплоход «Викинг Хельги». На борту находились 192 туриста и еще 100 человек персонала.