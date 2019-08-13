В «Лужниках» произошел пожар

На территории спорткомплекса «Лужники» в Москве произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве пояснили, что загорелся утеплитель на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей. В результате ЧП никто не пострадал.

«РИА Новости» в пресс-службе спорткомплекса уточнили, что пожар произошел во время сварочных работ.

В пресс-службе столичного главка МЧС агентству уточнили, что спасатели выезжали по адресу: Лужнецкая наб., 10, однако их помощь не потребовалась.

В середине июля в центре Москвы на улице Садовая-Кудринская возле станции метро «Баррикадная» произошел пожар. Площадь пожара составила 100 кв. м. Спустя примерно 30 мин возгорание ликвидировали. В результате никто не пострадал.