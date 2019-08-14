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Украина завершила передачу Нидерландам дела MH17

Украина завершила передачу уголовного дела в отношении предположительных виновников катастрофы рейса MH17 Нидерландам, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ СБУ на запрос агентства. Материалы касаются трех граждан России и одного гражданина Украины, в том числе экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).

СБУ отказалась уточнить, объявлены ли подозреваемые в розыск и избрана ли им мера пресечения. Ориентировочное начало суда по делу запланировано на март 2020 года.

Имена подозреваемых в катастрофе международная следственная группа официально назвала в июне. Помимо Гиркина речь идет о Сергее Дубовицком, Олеге Пулатове и гражданине Украины Игоре Харченко. По версии следствия, они способствовали тому, что лайнер был сбит с помощью поставленного из России зенитного ракетного комплекса.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в небе над Донбассом в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, погибли. Следствие пришло к выводу о причастности России к катастрофе. Так, по версии следственной группы, ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, был передан ополченцам из России. Россия причастность к катастрофе отвергает.

Теги: MH17, Донбасс, Украина, Игорь Стрелков, Нидерланды
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