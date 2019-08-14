В украинской общине Крыма сочли сказками слова британского дипломата

Постпреду Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс следует приехать в Крым и ознакомиться с условиями жизни в регионе, заявила «РИА Новости» глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина. Так она прокомментировала слова постпреда об ущемлении прав жителей полуострова с украинским гражданством.

«Это все как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку», — заявила Гридчина. Она призвала Пирс приехать в регион «искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство».

По словам Гридчиной, украинская община Крыма помогает с получением российского гражданства, и тех, кто желает его получить, «с каждым днем все больше и больше».

Накануне Пирс, выступая на заседании Совбеза, заявила, что у жителей Крыма с украинским гражданством нет доступа к базовым услугам. В ответ на это и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что у нее устаревшая информация.