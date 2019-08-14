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Британский постпред в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Жители Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс. Текст ее выступления на заседании Совбеза опубликован на сайте правительства страны.

Пирс назвала несколько регионов мира, в которых, по ее словам, катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права. В первую очередь она отметила, что украинцам, проживающим в Крыму, «отказано в доступе к базовым услугам, поскольку они отказались менять гражданство, что противоречит международному гуманитарному праву».

Затем Пирс назвала Южный Судан, отметив, что все стороны должны в полной мере соблюдать правосудие переходного периода для того, чтобы восстановить общественный строй. Нарушения гуманитарного права также вызвала ситуация с безопасностью в Мали и Салехе.

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Самые грубые нарушения, по словам Пирс, были зафиксированы в Сирии. Она отметила, что местным жителям пришлось столкнуться с голодом, так как к ним не пропускают гуманитарные грузы «Красного креста». Их также выселяют из домов в Алеппо и в других городах Сирии. По ее словам, против местных жителей использовали оружие массового поражения, а сейчас бомбят школы и больницы в стране.

В ответ на заявление Пирс исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что у нее, возможно, устаревшая информация или ее плохо подготовили, передает ТАСС. «На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — заявил Полянский.

Он добавил, что все сказанное Пирс по поводу Сирии — «тоже не тема сегодняшнего нашего заседания», и напомнил, что российские коллеги задают США много вопросов о том, что что происходит с соблюдением международного гуманитарного права в Заевфратье.

Теги: ООН, Великобритания, Крым, украинцы
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