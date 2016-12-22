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Генассамблея ООН приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму
Украинский кризис, 05:26
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, который отвечает за гуманитарные, социальные и культурные вопросы, вновь принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, комитет принял резолюцию третий год подряд. Однако на этот раз число проголосовавших за резолюцию незначительно снизилось — 67 стран. Против проголосовали 26 государств, еще 82 страны воздержались. Два предыдущих раза за голосовали 70 стран, против — 26. При этом число воздержавшихся в предыдущие года разнилось — 77 и 76 стран соответственно.

Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН
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Среди поддержавших резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму оказались большинство стран Европы, а также Соединенные Штаты.

В августе президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН. «Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — заявил Порошенко.

Теги: Генассамблея ООН , резолюция , нарушение прав
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