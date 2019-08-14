Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование путем реорганизации, присоединившись к Православной церкви Украины (ПЦУ). Данные опубликованы на портале единого государственного реестра и в государственной газете «Голос Украины».

ПЦУ — новая церковь Украины — была образована на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур, в том числе УАПЦ. В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ, ее главой стал митрополит Епифаний (Думенко). Русская православная церковь не признала собор и его итоги.

УАПЦ появилась на Украине после распада Российской империи и была провозглашена в 1920 году. С периода Великой Отечественной войны она находилась на нелегальном положении, возобновив свою легальную деятельность в 1989 году. За время существования независимой Украины УАПЦ так и не добилась легального статуса, и перед началом объединительного собора в 2018 году приняла решение о самороспуске. Предстоятель УАПЦ митрополит Макарий вошел в новую Православную церковь Украины в статусе митрополита Львовского.

Противоположную позицию занял экс-патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет. Изначально он согласился на объединение церквей, однако в мае 2019 года обвинил предстоятеля объединенной церкви Епифания в нарушении договоренностей о своем статусе в ПЦУ и заявил о расколе. В июле Минкультуры Украины объявило о прекращении деятельности УПЦ КП, однако Филарет подал на ведомство в суд.