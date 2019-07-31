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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Филарет подал в суд на Минкультуры Украины из-за решения о ликвидации УПЦ

Экс-патриарх Филарет (Денисенко) подал на Министерство культуры в суд из-за решения о ликвидации украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), сообщает УНИАН.

«Министерства и культуры, и юстиции приняли решение о снятии с регистрации УПЦ КП. Этого права они не имеют», — заявил патриарх, отметив, что без обращения руководителя епархии министерства не имеют права проводить регистрацию и снимать ее. УПЦ, по словам Филарета, не подавала прошение о перерегистрации на Православную церковь Украины (ПЦУ). «Раз мы не подавали, то Министерство юстиции не вправе без нашего согласия снимать нас с регистрации», — отметил он.

Ранее Минкультуры Украины объявило о прекращении деятельности УПЦ КП. Такое решение принял Священный синод УПЦ. Церковь была ликвидирована: ее присоединили к Киевской митрополии ПЦУ. В ответ экс-патриарх Филарет заявил, что руководство Православной церкви Украины и созданная ликвидационная организация «отношения к УПЦ КП не имеют», сообщало агентство «Интерфакс-Украина».

30 июля экс-патриарх Филарет попросил президента Украины Владимира Зеленского защитить УПЦ КП. По его словам, ПЦУ проводит «рейдерскую атаку» на УПЦ, сообщалось на сайте церкви.

Филарет сказал, что томос о предоставлении автокефалии ПЦУ получила «в результате прямого обмана при непосредственном антинародном участии Порошенко». Он добавил, что текст документа до его принятия, кроме бывшего президента Украины и митрополита Епифания (Думенко), никто не видел. Предоставление автокефалии Филарет назвал «кабальной сделкой» и, по его словам, сразу начал с ней борьбу, из-за чего имущество архиереев УПЦ пострадало от захвата ПЦУ. Патриарх обвинял в нем предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Бывший предстоятель Киевского патриархата попросил президента Владимира Зеленского и министра юстиции Павла Петренко остановить «беспредел» и юридическую ликвидацию УПЦ.

Политика
Патриарх Филарет объявил о расколе в Православной церкви Украины

В мае экс-глава Киевского патриархата УПЦ Филарет заявил, что в ПЦУ произошел раскол. Он обвинил митрополита Епифания в несоблюдении договоренностей, достигнутых до предоставления автокефалии ПЦУ. Филарет отказался от планов возглавить новую церковь при условии, что он будет фактически ею руководить.

Теги: Украинская православная церковь, патриарх Филарет, Владимир Зеленский ..., ликвидация
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