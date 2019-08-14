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СК опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с вертолетом Ми-8, совершившим жесткую посадку в природном парке Налычево на Камчатке. На ролике с места происшествия видно, что вертолет получил повреждения.

Видео: Следственный комитет РФ

Продолжается проверка инцидента по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта). Рассматриваются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолета.

ЧП произошло 13 августа в 100 км от Петропавловска-Камчатского. На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа. В результате инцидента пострадали пять человек. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с переломом шейного позвонка, остальные отказались от госпитализации. По данным СК, вертолет направлялся в район вулкана с туристической целью.

В июле на территории Кроноцкого заповедника экстренную посадку произвел вертолет Ми-8, выполнявший технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Теги: Камчатка, жесткая посадка, Следственный комитет РФ
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Общество
На Камчатке летевший в Долину гейзеров вертолет совершил жесткую посадку
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