При жесткой посадке вертолета на Камчатке пострадал человек

При жесткой посадке вертолета на Камчатке пострадал человек

На Камчатке в природном парке Налычево вертолет совершил жесткую посадку, сообщили РБК в пресс-службе Камчатской транспортной прокуратуры.

«Количество пострадавших сейчас уточняется. Туда вылетела спасательная бригада. По предварительным данным, 25 человек на борту: три члена экипажа, 22 пассажира», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время проводится проверка произошедшего.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, экстренная посадка вертолета Ми-8, совершавшего перелет по маршруту поселок Козыревск — Долина гейзеров, произошла около горы Дзензур. У вертолета оказалась повреждена хвостовая часть. Пострадал один человек, у него травма ноги.

О том, что при ЧП пострадал один человек, «РИА Новости» также сообщил источник в оперативных службах региона.

Позднее ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что пострадавших трое.