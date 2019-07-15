На Камчатке летевший в Долину гейзеров вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника, расположенного в Камчатском крае. В результате произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Инцидент произошел в 10:04 по местному времени (01:04 мск). Вертолет выполнял технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров.

На его борту находился технический груз и сопровождающие его люди. «Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали», — отметили в пресс-службе, не уточнив число находившихся на борту вертолета людей.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве отметили, что на борту находились семь человек, никто из них не пострадал. При этом в прокуратуре сообщили, что вертолет получил повреждения. «Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.