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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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На Камчатке летевший в Долину гейзеров вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника, расположенного в Камчатском крае. В результате произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Инцидент произошел в 10:04 по местному времени (01:04 мск). Вертолет выполнял технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров.

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На его борту находился технический груз и сопровождающие его люди. «Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали», — отметили в пресс-службе, не уточнив число находившихся на борту вертолета людей.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве отметили, что на борту находились семь человек, никто из них не пострадал. При этом в прокуратуре сообщили, что вертолет получил повреждения. «Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.

Теги: жесткая посадка, Вертолет, Камчатский край, заповедник, Долина гейзеров
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