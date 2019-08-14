Рубль подешевел в начале торгов на Мосбирже

Курс доллара и евро по отношению к рублю поднялся на Московской бирже. На максимуме доллар достиг почти 65,32 руб., а евро — более 73 руб.

Накануне на закрытии торгов доллар стоил 64,93 руб., а евро — 72,54 руб. Investing отмечает, что, по данным на 11:17 мск, доллар вырос на 0,6%. При этом евро прибавил 0,64%.

Накануне рубль отыграл падение на фоне повышения цены на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов марки Brent превысила $60,25 за баррель. В связи с этим курс доллара снизился до 65,08 руб. на 74 коп., а евро упал на 1,06 руб., до 72,76 руб.

Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова отмечала, что это произошло из-за смягчения торговой позиции США.