Против уволенного замглавы МВД Киргизии возбудили уголовное дело

В отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Киргизии, генерал-майора Курсана Асанова возбудили уголовное дело. Об этом Kaktus Media сообщили в Генпрокуратуре.

«Асанов своими действиями 7–8 августа 2019 года неоднократно проигнорировал требования и указания главы МВД, также без согласования с ним принимал самовольное решение, не имея на это право, оставил личный состав ОВД в опасности и без командования», — заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностным положением, расследование ведет Военная прокуратура.

Ранее Асанов был освобожден от должности «за предательство интересов киргизской милиции и утрату доверия». Решение было принято после внутреннего расследования его действий 7–8 августа во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Материалы были переданы в Генпрокуратуру Киргизии для юридической оценки.