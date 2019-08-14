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В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил тело из могилы

Медведь похитил тело из могилы на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

В пресс-службе городского управления МВД агентству рассказали, что следственная группа в сопровождении охотоведов и кинолога подтвердила факт разрытия могилы и наличие следов медведя. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Начальник отдела сохранения объектов животного мира минприроды края Юрий Колпак рассказал, что раскопавшего могилу медведя застрелили прошлой ночью, передает AmurMedia. Он добавил, что животных привлекает еда, которую, согласно обычаю, оставляют на кладбище. По его словам, подобные случаи происходят в этом месте каждый год.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате нападения медведя в поселке Озерновский на Камчатке. Его тело нашли на прибрежной полосе Охотского моря. Полиция начала проверку.

Теги: Комсомольск-на-Амуре, медведь, Кладбище
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