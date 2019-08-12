Ученые сообщили о скоплении медведей на туристической тропе на Камчатке

На Камчатке из-за скопления голодных медведей закрыли популярный туристический маршрут, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

В Южно-Камчатском заказнике приостановлено действие маршрута «Загадки Хакыцина». Это вызвано небезопасной обстановкой, сложившейся из-за недостатка рыбы в одном из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. Отмечается, что в этом году в реку Хакыцин заходят лишь единичные особи лососей, что не характерно для августа — обычно в это время там идет массовый нерестовый ход нерки.

«Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки. На четырехкилометровом участке от устья Хакыцина до урочища Сыпучий Камень наблюдается наиболее крупное скопление — до 70 взрослых особей», — говорится в сообщении.

По словам участника группы мониторинга медведей, научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина, в условиях дефицита пищи между животными возникают конфликты, на фоне которых растут риски проявления агрессии к человеку. Так, недавно взрослый самец бросился на группу из трех ученых, однако в последний момент он свернул в сторону.

По словам директора заповедника Петра Шпиленка, если проблема с наполнением нерестилищ не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера будут закрыты.