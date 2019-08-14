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ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
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Власти Крыма заявили об отсутствии у Киева права перекрыть воду из Днепра

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Киев не имел права перекрывать подачу воды из Днепра на полуостров. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны», — сказал он.

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Мурадов добавил, что перекрытие Северо-Крымского канала показывает, что власти Украины не способны вести диалог с Россией, и конструктивные отношения в такой ситуации построить невозможно.

Накануне постпред украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев имел право перекрыть канал, по которому на полуостров поступает вода из Днепра. Он отмечал, что Киев перекрыл не русло реки, а сооружение, которое находится на территории Украины.

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Ранее Мурадов заявил, что власти Крыма планируют обратиться к федеральным властям с просьбой начать переговоры с Украиной по вопросу заблокированного потока воды из Днепра. Он добавил РБК, что исток Днепра располагается на территории России, поэтому перекрытие является нарушением нескольких норм международного права.

Вода из Северо-Крымского канала, связывающего Крым с Днепром, обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. Украина стала блокировать поставки днепровской воды в Крым в апреле 2014 года — после вхождения полуострова в состав России. В 2017 году в Херсонской области была запущена новая дамба, полностью перекрывшая поставку воды на полуостров.

Теги: Крым, Днепр, вода, Украина
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