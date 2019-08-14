Власти Крыма заявили об отсутствии у Киева права перекрыть воду из Днепра

Власти Крыма заявили об отсутствии у Киева права перекрыть воду из Днепра

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Киев не имел права перекрывать подачу воды из Днепра на полуостров. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны», — сказал он.

Мурадов добавил, что перекрытие Северо-Крымского канала показывает, что власти Украины не способны вести диалог с Россией, и конструктивные отношения в такой ситуации построить невозможно.

Накануне постпред украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев имел право перекрыть канал, по которому на полуостров поступает вода из Днепра. Он отмечал, что Киев перекрыл не русло реки, а сооружение, которое находится на территории Украины.