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General Motors $68 (+74,18%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+40,69%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной

Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины. Видео с президентом опубликовали в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».

Как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа Путин посетил академию, где пообщался с детьми, занимающимися балетом, ее руководителем Сергеем Полуниным и строителями, которые готовят новое здание учебного заведения. Как отмечает ТАСС, Путин также посетил Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе, приехав на показ из балета «Спартак».

Общество
Мальчик из Тулуна ответил на вопрос Путина о детсаде словами «он утонул»

В июле президент посетил Тулун — один из наиболее пострадавших из-за паводка городов в Иркутской области. Там он посетил пункт временного размещения эвакуированных местных жителей. Во время его визита мальчик Матвей рассказал, что его детский сад утонул. Путин пообещал восстановить его. Другому мальчику из Тулуна глава государства сказал, что постарается подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

Теги: Владимир Путин, дети
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