Путин пообещал подарить машинку мальчику Диме из затопленного Тулуна

Во время встречи с жителями Тулуна, пострадавшими от паводка, резидент Россиир пообщался с мальчиком по имени Дима. Тот попросил президента подарить ему радиоуправляемую машинку, на что глава государства согласился, передает «РИА Новости».

Одна из участниц встречи сказала главе госуударства, что Дима очень хочет с нам поговорить. Путин нашел мальчика и спросил у него, что он хочет. Тот ответил, что машинку. «Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedec? Я постараюсь», — обещал Путин.

Во время общения с другим ребенком президент спросил, что случилось с его детским садом. «Он утонул», — ответил ребенок и рассказал, что здание сейчас на ремонте.

Причиной паводка в Иркутской области, который начался в конце июня, стали обильные дожди и повышение уровня воды в реках. От наводнения пострадали 96 населенных пунктов, в наибольшей степени — город Тулун, где на помощь жителям пришлось привлекать армию. По данным МЧС, в результате бедствия погибли 25 человек.