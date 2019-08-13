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Политика ,  
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Володин связал указ Зеленского о гражданстве с США и Великобританией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского, который своим указом упростил получение гражданства страны россиянам, которых преследуют за политические убеждения. Секретарь генсовета «Единой России» связал его с политикой США и Великобритании, слова Володина опубликовала пресс-служба Думы.

«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — сказал Володин. Спикер Госдумы заявил что Лондону и Вашингтону «затратно» содержать тех россиян, которые просят политического убежища в этих странах. «Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину», — заключил он и добавил, что ему очевидно, «что за принятыми решениями стоит Госдеп США».

Также Володин напомнил, что сейчас в России трудятся до 3 млн граждан Украины.

Политика
Зеленский упростит выдачу гражданства преследуемым за политику в России

В 2017 году, как сообщало «Радио Свобода» со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США, число заявлений о предоставлении убежища, поданных российскими гражданами в Соединенных Штатах, достигло 24-летнего максимума. По сравнению с 2016 годом оно выросло почти на 40%. В числе ищущих убежища в США, как отмечала радиостанция, оказались россияне, преследуемые в России по политическим убеждениям, из-за причастности к ЛГБТ-сообществу и предприниматели, заявляющие о сфабрикованных против них уголовных делах.

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Теги: Вячеслав Володин, гражданство, политическое убежище
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