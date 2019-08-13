Экс-представитель Киева в группе по Донбассу сравнил Зеленского с мышью

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,95 -0,46 EUR Бирж. 72,58 -0,78 Brent 60,99 +4,38% USD Нал. 65,93 63,39 EUR Нал. 74,00 71,40 USD ЦБ 65,60 +0,17 EUR ЦБ 73,41 +0,29 EUR/USD 1,1172 -0,0040 BTC/USD Бирж. 10 947,00 -454,00 IMOEX 2 680,12 -0,36% RTSI 1 297,85 +0,29% DJIA 26 307,93 +1,58% Nasdaq 8 028,51 +2,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CenturyLink $13 (+12,07%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+73,25%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,03%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,08%) прогноз ING к 30.09.19
CenturyLink $13 (+12,07%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+73,25%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,03%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,08%) прогноз ING к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 65,6 (+0,17) Quote, 12:24
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 73,41 (+0,29) Quote, 12:24
Певцу Дельфину стало плохо в звукозаписывающей студии Общество, 22:11 Экс-представитель Киева в группе по Донбассу сравнил Зеленского с мышью Политика, 22:02 Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии Бизнес, 21:46 Дзюба объяснил невозможность возвращения в «Спартак» Спорт, 21:41 Reuters связал взрыв под Северодвинском с испытанием сверхзвуковой ракеты Политика, 21:33 Дзюба заявил о праве Панарина критически высказаться о России Спорт, 21:28 Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики Политика, 21:26 Зеленский назначил главу своего офиса на новую должность Политика, 21:09 ФАС завела дело против «Кинопоиска» из-за рекламы «Игры престолов» Общество, 21:00 НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу Политика, 20:53 Депутата Янкаускаса в третий раз задержали после второго подряд ареста Общество, 20:42 В Крыму ответили на идею Киева создать режимный район вокруг полуострова Политика, 20:32 В Екатеринбурге задержали виновника ДТП с двумя погибшими Общество, 20:27 Суд на Украине разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи Политика, 20:19
Политика ,  
0 
Экс-представитель Киева в группе по Донбассу сравнил Зеленского с мышью

Роман Бессмертный, уволенный Владимиром Зеленским представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сравнил украинского президента с «мышью», которая доверилась «коту» — Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

По его мнению, Зеленский пытается улучшить ситуацию в Донбассе, но рассчитывает на Владимира Путина как на «какого-то» союзника, что ведет его «в ловушку». «В этом противостоянии он выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграется с мышью, а потом покарает ее за это», — пояснил Бессмертный и также назвал неправильным решение украинского президента звонить российскому коллеге. Кроме того, Бессмертный раскритиковал Зеленского за отказ проводить военный парад в День независимости Украины.

Указ об увольнении Бессмертного был опубликован на сайте Зеленского 13 августа. Он был назначен на должность 9 июля текущего года. В интервью Бессмертный признал, что причина его ухода — в разногласиях с президентом по поводу ситуации в Донбассе. «[Причина увольнения] — это моя публичная позиция касательно тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе», — рассказал он и без уточнения деталей добавил, что после прихода на пост 9 июля подготовил законопроект с «совсем другой моделью» урегулирования конфликта, который должен был презентовать «на днях».

Политика
Зеленский уволил представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кошки, мышь
Материалы по теме
Зеленский уволил представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter