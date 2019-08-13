Экс-представитель Киева в группе по Донбассу сравнил Зеленского с мышью

Роман Бессмертный, уволенный Владимиром Зеленским представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сравнил украинского президента с «мышью», которая доверилась «коту» — Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

По его мнению, Зеленский пытается улучшить ситуацию в Донбассе, но рассчитывает на Владимира Путина как на «какого-то» союзника, что ведет его «в ловушку». «В этом противостоянии он выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграется с мышью, а потом покарает ее за это», — пояснил Бессмертный и также назвал неправильным решение украинского президента звонить российскому коллеге. Кроме того, Бессмертный раскритиковал Зеленского за отказ проводить военный парад в День независимости Украины.

Указ об увольнении Бессмертного был опубликован на сайте Зеленского 13 августа. Он был назначен на должность 9 июля текущего года. В интервью Бессмертный признал, что причина его ухода — в разногласиях с президентом по поводу ситуации в Донбассе. «[Причина увольнения] — это моя публичная позиция касательно тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе», — рассказал он и без уточнения деталей добавил, что после прихода на пост 9 июля подготовил законопроект с «совсем другой моделью» урегулирования конфликта, который должен был презентовать «на днях».