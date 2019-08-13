Зеленский уволил представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского представителя в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указ о назначении Бессмертного на эту должность был подписан украинским президентом 9 июля текущего года. Тем же указом с этой должности был уволен Александр Моцык.

Бессмертный в 2015–2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В конце июля от переговорного процесса в Минске был отстранен один из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. В мае 2019 года глава администрации нового президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что не считает Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

