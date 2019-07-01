Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Avito, ЦИАН и другие компании утверждают, что «Яндекс» отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью интерактивных ответов — «колдунщиков», пишут «Ведомости». При этом другие не могут получить доступ к таким ответам

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции. Соответствующую записку подготовили сайты объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов profi.ru, карты 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi, пишут «Ведомости».

По утверждению компаний, «Яндекс» в поиске отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью интерактивных ответов на запросы — «колдунщиков». Они появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей (прогноз погоды, картинка, перевод слова), поясняет издание. При этом авторы записки отмечают, что не связанные с поисковиком сервисы не могут получить доступ к таким интерактивным ответам.

В частности, в ответ на запрос «купить авто» выдаются «колдунщики» с контентом сервиса «Яндекса» auto.ru, а других предложений в этом блоке нет. ЦИАН жалуется на такую же ситуацию с «Яндекс.Недвижимость», profi.ru — с «Яндекс.Услуги», 2ГИС — с «Яндекс.Карты», а ivi.ru — с «Кинопоиском».

Представители сервисов отмечают, что «Яндекс» предоставляет преференции своим сервисам в ущерб другим, а результаты ответов на некоторые запросы полностью перекрывают возможность добраться до предложений конкурентов. По оценкам представителя ЦИАН, сторонние сервисы могут недополучать 15–20% трафика, а гендиректор 2ГИС Александр Сысоев оценивает сокращение трафика из поисковика на конкурирующие с сервисами «Яндекса» сайты на мобильных устройствах «процентов на 50».