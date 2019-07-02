«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Это стало ответом на записку пяти сайтов Рунета, которые обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции и ограничении доступа к сервисам. Записку составили сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и портал для поиска специалистов Profi.ru
Что ответил «Яндекс»:
- «Яндекс» никогда не понижал естественные позиции других компаний в поиске и никогда не мешал другим компаниям рекламироваться в «Яндекс.Директ». Религия «Поиска» — пользовательские метрики, а религия «Директа» — равный доступ в контекстной рекламе.
- «Колдунщики» «Яндекса» не зафиксированы в верхней позиции, они появляются в результатах выдачи, только когда они повышают качество ответа на запрос пользователя. И в этом большое отличие от антимонопольного разбирательства в Европе с сервисом Google Shopping.
- Мы всегда были открыты к партнерствам. В частности, мы уже однажды делали попытку предоставить более сложный и структурированный формат сниппета в поиске компаниям-партнерам (программа «Острова» 2014 года), но тогда компании не были готовы к интеграции с «Поиском». При этом специальный структурированный формат, аналогичный «колдунщику», существует сейчас и в «Яндекс.Директ».
- «Яндекс» сейчас работает над следующей версией — новым специальным интерактивным форматом в «Директе», который предоставит расширенную функциональность компаниям-партнерам. Однако по-прежнему превыше всего остаются пользовательское метрики.
- В ответ мы ожидаем встречных действий компаний (в том числе от всех авторов письма). Мы надеемся, что ссылки на сервисы «Яндекса» смогут появиться, например, на выдаче «Авито» («Авто.ру» и «Яндекс.Недвижимость»), на 2ГИС («Навигатор» и «Справочник»), на ivi («Кинопоиск»), на «Кассир.ру» и т.д.
- Мы бы хотели присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний. Например, все мы должны получить равный доступ к выдаче поиска Google, Mail и Rambler.
- Мы бы хотели поддержать авторов письма и запретить запрещать доступ к ресурсам крупных рекламных сетей. В отличие от «Яндекс.Директ» (который допускает любых конкурентов к площадке), некоторые крупнейшие рекламные площадки (включая часть авторов письма) просто запрещают размещение конкурентов у себя.
- Письмо затрагивает важные проблемы, но их нужно обсуждать в контексте общих принципов взаимоотношений в отрасли. Мы всегда открыты для такой дискуссии.