«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

Компания ответила на претензии, связанные с работой поисковой выдачи. На приоритет сервисов «Яндекса» в этой выдаче жаловались 2ГИС, ivi, Avito и другие ресурсы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Это стало ответом на записку пяти сайтов Рунета, которые обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции и ограничении доступа к сервисам. Записку составили сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и портал для поиска специалистов Profi.ru

Что ответил «Яндекс»: