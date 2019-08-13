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Пять человек погибли в ДТП на Кубани

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Издание Кубанские новости уточняет, что позднее в больнице скончался еще один ребенок.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 августа в 17:00 мск по направлению в станицу Динская. Все погибшие находились в легковом автомобиле Opel Zafira. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Теги: Краснодарский край, ДТП, погибшие
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