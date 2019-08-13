Сын Порошенко на русском языке сообщил о «близком к сердцу» украинском

Сын Петра Порошенко Михаил на русском языке пообщался с журналистами у здания Государственного бюро расследований, куда его отца, бывшего президента страны вызвали на допрос 12 августа. Он, в частности, признался, что украинский язык ему «ближе к сердцу». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на видео пользователя Facebook Татьяну Высоцкую.

Запись в facebook пользователя ukrainews

Михаил Порошенко пояснил, что «в идеале» нужно говорить на украинском языке, однако на русском разговаривает большинство из его окружения. Он уточнил, что отец несколько раз просил его говорить на украинском языке, но «репрессий» дома из-за этого нет.

Михаил, а также Александра и Евгения Порошенко поддерживали отца с плакатами во время его допроса по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». После допроса бывший президент сообщил журналистам, что своих детей на митинге не видел, однако их действия приветствует.

Порошенко — фигурант более десяти уголовных дел. Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что по всем делам экс-президент проходит в статусе свидетеля.