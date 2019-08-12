Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время его допроса

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время его допроса

Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве (Фото: РИА Новости)

Детей бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили у здания Госбюро расследований страны с плакатами в поддержку своего отца, которого в тот момент допрашивали следователи по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Об этом сообщает «Укринформ».

В руках у сына Михаила и дочерей Александры и Евгении были плакаты с лозунгами «Четвертая власть или пятая колонна?», «ГБР, зачищай власть, а не медиа», «Свободе слова — труба». Последний лозунг они произносят вслух.

Рядом проходит также митинг противников Порошенко.

После окончания допроса бывший президент вышел к журналистам и сказал, что своих детей на митинге не видел, однако их действия приветствует.