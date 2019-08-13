Арбитражный суд запустил процесс банкротства «дочки» «Техносерва»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ИТ-компании «Техносерв АС», передает ТАСС. Ранее эта структура, входящая в группу «Техносерв», находилась в собственности братьев Ананьевых.

Заявителем по делу выступает ООО «Управляющая компания «Сибэнергомаш», третье лицо, участвующее в процессе — Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело». Заявление о признании «Техносерва АС» банкротом было передано в суд в феврале 2019 года. Сумма исковых требований составляет около 2 млрд руб.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу пройдет 13 февраля следующего года.

До декабря 2017 года Алексей Ананьев был совладельцем «Техносерва» на паритетной основе с братом Дмитрием, но после санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого были Ананьевы, бизнес был разделен между ними и «Техносерв» достался Алексею. В июне 2018 года группа ВТБ приобрела 40% компании.