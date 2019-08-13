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General Motors $68 (+71,76%) прогноз Citigroup к 17.07.20
ОГК-2 ₽0,59 (+19,24%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Netflix $440 (+40,23%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,06%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование

Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

При этом представитель регионального кабмина не подтвердил информацию ТАСС о том, что врачи подписывали документ о неразглашении информации. Такими данными он не располагает.

«Работники пожелали и могут пройти обследование в федеральном центре. Расходы на обследование, проживание берет на себя правительство Архангельской области. Обследования занимают два-три дня», — пояснили РБК в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения Архангельской области посоветовали РБК обратиться за комментарием к пресс-службе правительства области. В Архангельской областной клинической больнице посоветовали обращаться по всем вопросам к пресс-службе министерства здравоохранения региона.

РБК направил запросы в Первую городскую клиническую больницу им. Е.Е.Волосевич, Приморскую центральную районную больницу, Северный медицинский клинический центр им. Н.А.Семашко. Также запросы направлены в Архангельские городские клинические больницы №1, №2, №4, №6, №7, №12.

Общество
«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв в ходе испытаний «нового специзделия». В результате погибли пять сотрудников «Росатома». После инцидента власти Северодвинска выпустили сообщение о повышении в населенном пункте радиационного фона, однако впоследствии оно было удалено.

Как сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США, взрыв произошел при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Теги: новости РБК, медики, обследование
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