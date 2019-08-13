Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование

Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование

Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

При этом представитель регионального кабмина не подтвердил информацию ТАСС о том, что врачи подписывали документ о неразглашении информации. Такими данными он не располагает.

«Работники пожелали и могут пройти обследование в федеральном центре. Расходы на обследование, проживание берет на себя правительство Архангельской области. Обследования занимают два-три дня», — пояснили РБК в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения Архангельской области посоветовали РБК обратиться за комментарием к пресс-службе правительства области. В Архангельской областной клинической больнице посоветовали обращаться по всем вопросам к пресс-службе министерства здравоохранения региона.

РБК направил запросы в Первую городскую клиническую больницу им. Е.Е.Волосевич, Приморскую центральную районную больницу, Северный медицинский клинический центр им. Н.А.Семашко. Также запросы направлены в Архангельские городские клинические больницы №1, №2, №4, №6, №7, №12.