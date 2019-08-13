Кремль сообщил о внимании Путина к акциям протеста в Москве

Кремль сообщил о внимании Путина к акциям протеста в Москве

Президент России Владимир Путин следит за митингами оппозиции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.

Он также добавил, что Кремль не считает проходящие акции чем-то из ряда вон выходящим.

Песков также заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в Москве являются «абсолютно оправданными». При этом он заявил, что несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти недопустимо.