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Пять человек погибли в аварии на трассе «Лена» в Якутии

Две машины столкнулись на 379 км автодороги «Лена» в Якутии. В результате погибли пять человек, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В результате происшествия пять человек погибли, четыре человека пострадали. Спасателями проведены работы по деблокировке погибших», — сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, столкнулся легковой автомобиль Toyota и «КамАЗ». На месте происшествия работают восемь спасателей, две единицы техники и следственно-оперативная группа.

Портал Sakha Press отмечает, что авария произошла около 06:20 по местному времени (00:20 мск).

Ранее в августе пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье. Столкнулись легковая машина, грузовик и микроавтобус. Против водителя фуры возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчину задержали.

Теги: Якутия, ДТП, ГУ МЧС
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