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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Полиция задержала укравших у пенсионеров 12 млн руб. мошенников

Полиция совместно с Росгвардией задержала пятерых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве на 12 млн руб. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, задержанные под видом сотрудников правоохранительных органов звонили пожилым людям и сообщали о положенной им компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Для ее получения, по словам звонивших, пенсионеры должны были оплатить налоговую пошлину.

По данным следствия, трое пенсионеров перевели деньги мошенникам, еще одна женщина совершила перевод, а затем — возврат средств. «Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 50 мошенничеств в отношении жителей различных регионов России. По предварительным данным, общая сумма материального ущерба превышает 12 млн руб.», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые — мужчины в возрасте 31–45 лет — были задержаны на территории Московского региона и Приморского края. Они заключены под стражу. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и чеки, силовики обнаружили базу данных.

В сентябре 2018 года в Перми осудили группу мошенников, обманувших более 1 тыс. 300 пенсионеров на сумму в 19,7 млн руб. С 2011 по 2013 год они похищали средства у пожилых людей под видом торговли медицинскими изделиями. Мошенники утверждали, что предлагают их по льготной цене в рамках федеральной государственной программы по оздоровлению населения, однако их стоимость была в восемь раз выше, чем в аптеке.

Теги: Полиция, мошенники
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