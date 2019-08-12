Общество , 12 авг, 19:59
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В Сети появилось видео с места хлопка газа на юге Москвы
Телеканал ТВЦ опубликовал видео, снятое у дома на улице Нагорная в Москве, где 12 августа произошел хлопок газа.
На видео видны выбитые окна и следы огня на стене здания. Следов обрушения на кадрах не заметно. Несколько балконов были повреждены.
В МЧС ранее сообщали, что при хлопке на втором этаже пятиэтажного здания обрушилась часть стены. По предварительным данным, взрыв произошел в ходе ремонтных работ в доме. При этом часть жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда пострадавшего от взрыва дома.