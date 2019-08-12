В Сети появилось видео с места хлопка газа на юге Москвы

В Сети появилось видео с места хлопка газа на юге Москвы

Телеканал ТВЦ опубликовал видео, снятое у дома на улице Нагорная в Москве, где 12 августа произошел хлопок газа.

На видео видны выбитые окна и следы огня на стене здания. Следов обрушения на кадрах не заметно. Несколько балконов были повреждены.

В МЧС ранее сообщали, что при хлопке на втором этаже пятиэтажного здания обрушилась часть стены. По предварительным данным, взрыв произошел в ходе ремонтных работ в доме. При этом часть жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда пострадавшего от взрыва дома.