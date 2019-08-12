«Роскосмос» не увидел опасности в приближающемся к Земле астероиде

Астероид OU1, который приближается к Земле, не представляет опасности для планеты и человечества. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

В госкорпорации пояснили, что максимальное сближение астероида с Землей произойдет 28 августа и составит 1 млн км, в то время как потенциально опасным сближением считается расстояние, которое меньше радиуса орбиты Луны (около 384 тыс. км). Движение астероида отслеживается по заданиям Российской академии наук, уточнили в «Роскосмосе».

В августе NASA предупреждало о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса. Согласно данным агентства, диаметр астероида составляет 160 м.

Старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров в разговоре с РБК отмечал, что подобные пролеты астероидов «происходят почти каждый день, просто не все видят». По его словам, это один из случаев, который «увидели и распиарили».