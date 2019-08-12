Астроном назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

Приближение к Земле астероида OU1, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса, не представляет опасности для планеты. Об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

По его словам, астероид пролетит от Земли на большом расстоянии. «Это в 2,5 раза дальше Луны. Вообще не о чем говорить. Такое происходит почти каждый день, просто не все видят», — сказал Гончаров.

По его словам, это один из случаев, который «увидели и распиарили». Гончаров добавил, что каждый месяц астероиды пролетают между Луной и Землей, и расстояние, на котором они находятся, бывает меньше, чем то, которое будет в этот раз.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило, что к Земле приближается астероид OU1, который по размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы) на 20 м (его диаметр 160 м). Ожидается, что 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, — он должен пролететь на расстоянии около 1 млн км от Земли.