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AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Астроном назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

Приближение к Земле астероида OU1, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса, не представляет опасности для планеты. Об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

По его словам, астероид пролетит от Земли на большом расстоянии. «Это в 2,5 раза дальше Луны. Вообще не о чем говорить. Такое происходит почти каждый день, просто не все видят», — сказал Гончаров.

По его словам, это один из случаев, который «увидели и распиарили». Гончаров добавил, что каждый месяц астероиды пролетают между Луной и Землей, и расстояние, на котором они находятся, бывает меньше, чем то, которое будет в этот раз.

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NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило, что к Земле приближается астероид OU1, который по размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы) на 20 м (его диаметр 160 м). Ожидается, что 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, — он должен пролететь на расстоянии около 1 млн км от Земли.

Теги: новости РБК, NASA, астероид
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