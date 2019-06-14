Экс-депутат Рады показал последствия водной блокады Крыма для украинцев

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал видеозапись, на которой видно подтопление села Маячка в Херсонской области Украины. На своей странице «ВКонтакте» он объяснил, что причиной случившегося стала блокада Северо-Крымского канала.

«Первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа — когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды. До 2014 года дренажная система и насосы работали, депутаты уделяли внимание, бюджет выделялся на ремонт и обслуживание дренажной системы, а также на капитальный ремонт... Сейчас же это никому не нужно», — написал он.

По его словам, подтопление наблюдается в селах Раденск и Маячка. При этом экс-депутат заявляет, что даже если насосы заработают, это не решит проблему, поскольку воде «некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован».

По Северо-Крымскому каналу до 2014 года на Крымский полуостров доставлялась пресная вода. Однако позднее Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, заблокировав подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года в Херсонской области была установлена дамба для блокирования подачи воды из Днепра в Крым.