Обвиняемых в убийстве летчика сбитого в 2015 году Су-24 заочно арестовали

Обвиняемых в убийстве летчика сбитого в 2015 году Су-24 заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух граждан Сирии, обвиняемых в убийстве пилота российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова в ноябре 2015 года. Об этом заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М.Н. и Бузуглян Ю.Ш.», — сказала Царева. Обвиняемых заочно объявили в международный розыск.

В ноябре 2015 года Су-24 ВКС России, действовавший близ границы с Турцией в сирийской провинции Латакия, был сбит турецким F-16. Оба пилота катапультировались. Командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли сирийскими боевиками. Штурмана Константина Мурахтина, который также катапультировался, удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. При операции по спасению выжившего пилота погиб также морской пехотинец Александр Позынич. 22 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал девять сирийских граждан, подозреваемых в убийстве Пешкова и Позынича и в покушении на убийство Мурахтина. Их объявили в международный розыск.

Турция заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. Россия отвергла эти обвинения. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения в связи с гибелью пилота.