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Власти продлили режим ЧС после взрывов боеприпасов под Ачинском

Режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе, продлится до вторника, 13 августа, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, передает «РИА Новости».

«Мы приняли решение не снимать режим ЧС до завтрашнего утра», — сказал губернатор.

Ранее Минобороны сообщило, что взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка прекратились.

Общество
Взрывы на военном складе в Красноярском крае прекратились

5 августа на военном складе в селе Каменка под Ачинском произошли взрывы, которые повторились через четыре дня. Причиной стал пожар на площадке хранения боеприпасов. При первой серии взрывов погиб один человек и пострадали восемь. После второй серии взрывов, начавшихся 9 августа, число пострадавших достигло 33.

В Ачинском районе 9 августа повторно ввели режим ЧС, воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия было закрыто. 11 августа пожар на складах удалось ликвидировать, также было завершено разминирование проходящей рядом железной дороги.

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