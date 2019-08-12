Власти продлили режим ЧС после взрывов боеприпасов под Ачинском

Власти продлили режим ЧС после взрывов боеприпасов под Ачинском

Режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе, продлится до вторника, 13 августа, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, передает «РИА Новости».

«Мы приняли решение не снимать режим ЧС до завтрашнего утра», — сказал губернатор.

Ранее Минобороны сообщило, что взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка прекратились.

5 августа на военном складе в селе Каменка под Ачинском произошли взрывы, которые повторились через четыре дня. Причиной стал пожар на площадке хранения боеприпасов. При первой серии взрывов погиб один человек и пострадали восемь. После второй серии взрывов, начавшихся 9 августа, число пострадавших достигло 33.