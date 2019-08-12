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АвтоВАЗ возобновил работу после трехнедельного отпуска

АвтоВАЗ возобновил производство после планового трехнедельного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«Вышли [из отпуска] Тольятти и «Lada Ижевск», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Как отмечали в АвтоВАЗе, во время планового перерыва на предприятиях компании планировалось провести модернизацию оборудования и ремонтные работы для улучшения условий труда.

Бизнес
АвтоВАЗ подал пять исков к поставщику после приостановки конвейера

В начале июля АвтоВАЗ приостановил производство на заводах в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих от нижегородского производителя запчастей «Автокомпонент». Производство было запущено 5 июля после переговоров с предприятием. 30 июля АвтоВАЗ подал пять исков о взыскании убытков к поставщику запчастей.

АвтоВАЗ — крупнейший производитель автомобилей в России. По итогам первых пяти месяцев 2019 года компания продала 143,4 тыс. автомобилей Lada (на 4% больше, чем годом ранее), заняв 21% рынка. В мае компания продала 28,74 тыс. машин.

Теги: АвтоВАЗ, автопроизводитель, плановые работы
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АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя
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