АвтоВАЗ возобновил работу после трехнедельного отпуска

АвтоВАЗ возобновил производство после планового трехнедельного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«Вышли [из отпуска] Тольятти и «Lada Ижевск», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Как отмечали в АвтоВАЗе, во время планового перерыва на предприятиях компании планировалось провести модернизацию оборудования и ремонтные работы для улучшения условий труда.

В начале июля АвтоВАЗ приостановил производство на заводах в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих от нижегородского производителя запчастей «Автокомпонент». Производство было запущено 5 июля после переговоров с предприятием. 30 июля АвтоВАЗ подал пять исков о взыскании убытков к поставщику запчастей.