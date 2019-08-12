СК арестовал напавшего на росгвардейцев в Тюмени мужчину

СК арестовал напавшего на росгвардейцев в Тюмени мужчину

В Тюменской области арестовали мужчину, стрелявшего в сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В Тюмени 10 августа задержали 49-летнего мужчину, напавшего на сотрудников Росгвардии. Мужчина, вооруженный двумя ножами, сигнальным и травматическим пистолетами, несколько раз выстрелил в росгвардейцев и ранил одного из них. После нападения СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ.